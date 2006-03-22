Киевский мэр свое кресло уступит только женщине
15:35, 22 марта 2006Политика
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Александр Омельченко напоминает, что после него мэром столицы будет женщина
Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО напоминает, что после него мэром столицы будет женщина.
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Вы забыли, что я вам говорил четыре года назад, что мэром Киева после меня будет женщина. А вы не хотите этого запомнить», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО журналистам и представителям политических сил, затронувших вопрос о возможных его преемниках в должности мэра Киева.
На вопрос, нашел ли он эту женщину, А.ОМЕЛЬЧЕНКО ответил с улыбкой: «Она меня должна найти, а не я ее».
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