Путин и Порошенко поговорили о прекращении огня на Донбассе
00:13, 18 июня 2014Политика
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Состоялся телефонный разговор в контексте реализации мирного плана Президента Украины, в том числе и по деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях.
REUTERS
Президенты Украины и России обсудили ряд первоочередных мер, которые необходимо осуществить для устойчивого прекращения огня и обсудили максимально эффективные пути его мониторинга.
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Президент Украины Петр Порошенко также призвал президента России содействовать в освобождении всех задержанных журналистов и активистов.
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