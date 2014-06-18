Путин и Порошенко поговорили о прекращении огня на Донбассе

00:13, 18 июня 2014
Политика
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Состоялся телефонный разговор в контексте реализации мирного плана Президента Украины, в том числе и по деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Порошенко, Путин / REUTERS

Президенты Украины и России обсудили ряд первоочередных мер, которые необходимо осуществить для устойчивого прекращения огня и обсудили максимально эффективные пути его мониторинга.

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Президент Украины Петр Порошенко также призвал президента России содействовать в освобождении всех задержанных журналистов и активистов.

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