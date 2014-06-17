Коломойский и Джемилев подписали меморандум о сотрудничестве

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев подписали меморандум о сотрудничестве между Днепропетровской областью и крымскотатарским народом.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Днепропетровске при подписании меморандума присутствовал руководитель представительства верховного комиссара по делам беженцев ООН в Украине, Молдове и Белорусе Олдриха Андрисека.

Целью подписанного меморандума является развитие и укрепление отношений на принципах доверия и взаимной помощи между крымскотатарским народом и жителями Днепропетровщины.

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В частности подписанты меморандума договорились проводить совместные научные и научно-практические конференции по вопросам истории, языка, образования и культуры, реализовывать совместные проекты, способствующие развитию молодежи крымскотатарского народа и молодежи Днепропетровской области.

Также согласно меморандуму, на территории области будет обеспечено право и самые широкие возможности крымскотатарского народа в культурном процессе. Будут созданы необходимые условия для сдачи внешнего независимого оценивания и поступления абитуриентов в высшие учебные заведения, расположенные в Днепропетровской области, а также перевода на учебу в вузы региона студентов из Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Меморандум предоставляет всестороннюю поддержку семьям, прибывшим на временное проживание в Днепропетровскую область с территории АР Крым и Севастополя. Меморандум направлен на поддержку и содействие развитию экономических, политических, социальных, культурных и других связей с гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории АР Крым, а также поддержку добрососедских отношений с меджлисом крымскотатарского народа.

Особым пунктом в меморандуме является заявление о поддержке крымскотатарского народа, как коренного народа Крымского полуострова в борьбе за возвращение АР Крым в состав суверенного и независимого украинского государства.

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Комментируя подписание меморандума, Коломойский заявил, что документ предусматривает решение разной сложности вопросов крымских татар — от сдачи ВНО до размещения на Днепропетровщине временно перемещенных лиц.

Губернатор также заявил, что вместе с Джемилевым намерен обратиться к Министерству образования Украины, чтобы всем желающим выпускникам в Крыму выдать украинские аттестаты об образовании и дать возможность поступать в украинские вузы.

По словам Джемилева, в подписанном меморандуме речь идет, в основном, об односторонней помощи Днепропетровской области крымскотатарскому народу.

Он также выразил уверенность, что в будущем Крым станет частью украинского государства. “Мы над этим работаем”, - сказал Джемилев.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинские Крым и Севастополь.