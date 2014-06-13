Коломойский предложил Порошенко за свой счет возвести заграждение на границе с Россией

Инженерный проект и технико-экономическое обоснование Днепропетровская ОГА передала на утверждение в администрацию президента, передает "Цензор.НЕТ".

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По словам главы ОГА, "мирную Финляндию от Сталина спасла "линия Маннергейма". Такую линию должна построить и Украина, чтобы защитить себя от Путина. Стена на границе Израиля позволяет эффективно отражать атаки террористов".

Проект укрепительного заграждения предусматривает установку в течение 5-6 месяцев сплошного металлического забора из высокопрочной стали с колючей проволокой. Подходы к заграждению должны преграждаться рвами и колючей проволокой как с российской, так и с украинской стороны, чтобы исключить доступ к заграждению мирных жителей и животных. Ширина рвов и глубина должны обеспечить их недоступность для автотранспорта и бронетехники.

Закрытое для проникновения случайных людей пространство между рвами и заграждением должно быть полностью заминировано сигнальными и противопехотными минами. По металлическому забору может быть пропущен электрический ток.

Заграждение будет прикрываться мотоманевренными группами украинских войск, пограничниками и Нацгвардией. При наличии таких капитальных сооружений вооруженные силы смогут отсечь террористов от их российских баз и остановить приток наемников, оружия и боеприпасов через украинско-российскую границу.

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Стоимость установки укрепительного заграждения на протяжении 1920 км государственной границы составит около 50 млн евро. Общая стоимость инженерных работ по созданию такого заграждения составит 100 млн евро. Предусматривется, что все работы будут осуществлять украинские предприятия.

Значительную часть инженерных работ по строительству укрепления готов профинансировать благотворительный фонд "Днепр-1" при финансовой поддержке государства и согласии президента. В фонде выразили готовность выполнить весь объем работ по строительству укрепительного заграждения вдоль государственной границы на территории трех областей. В фонде отметили, что для этого необходимо утверждение верховного главнокомандующего.