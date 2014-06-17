В Краматорске в результате боевых действий 16 июня погибли 6 человек
13:58, 17 июня 2014Политика
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Еще 13 человек получили медицинскую помощь, из них 8 - госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.
REUTERS
В Краматорске Донецкой области в результате боевых действий 16 июня погибли 6 человек.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
В сообщении также отмечено, что еще 13 человек получили медицинскую помощь, из них 8 - госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. По некоторым пострадавшим решается вопрос о транспортировке в областные лечебно-профилактические учреждения.
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В ОГА также отметили, что в ходе вчерашней антитеррористической операции в Горловке погибших и пострадавших, доставленных в медучреждения города, нет.
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