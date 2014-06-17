Из-под обстрелов на Донбассе вывезли около 200 людей с инвалидностью

По ее словам, сегодня самой важной и актуальной задачей для всей Украины является объединение разобщенной страны.

Активисты «Дороги жизни» организовали первый «поезд жизни», который привез с Донбасса около 200 людей с инвалидностью и других незащищенных категорий граждан. Они под стенами Верховной Рады Украины призывали власть обратить внимание на проблемы мирных жителей Востока. Беженцы передали в ВРУ, КМУ и Администрацию Президента свои требования. В частности активисты потребовали немедленного возобновления социальных выплат в Донецкой и Луганской областях, восстановление инфраструктуры региона, а так же принятие комплексной программы социальной защиты граждан, пострадавших от боевых действий.

«Уверена, «Дорога жизни» должна и сможет стать настоящей идеологией экономического, социального и культурного возрождения и развития страны. Но для этого нужна поддержка государства. Государство и каждый его представитель должны примкнуть к «Дороге жизни», - сказала она.

Наталия Королевская подчеркнула, что в сложившейся ситуации действовать необходимо вместе, ведь «Дорога жизни» состоит из совместных действий всех людей единой Украины.

«Объединение людей, а не только территории ради будущего сильной и процветающей Украины – уже не желание, а жизненная необходимость. Если мы не объединим Восток и всю Украину, то такой страны на карте может не остаться», - сказала она.

Общественный деятель подчеркнула, чтобы объединение страны произошло не на словах, а на деле, сегодня нужно в первую очередь помочь мирным людям с Востока. «Потому что им сейчас очень тяжело. И им, как никогда, необходимо подставить плечо всей страны, чтобы они почувствовали себя членами большой украинской семьи», - отметила она.

Для этого, по словам Наталии Королевской, они вместе с единомышленниками и учредили общественную инициативу «Дорога жизни». Активисты этого движения каждый день помогают людям с Востока выехать, поселиться и обжиться на новом месте. Они так же покупают продукты и медикаменты и передаем их людям, в больницы и социальные учреждения.

«Нас с каждым днем становится все больше. Присоединяются активисты, волонтеры, поддерживает бизнес из разных регионов страны. «Дорога жизни» становится все шире и объединяет Восток со всей Украиной. И это вселяет очень большой оптимизм», - сказала она.