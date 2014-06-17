Медведев о газе для Украины: Халява закончилась

Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Facebook.

"Все поставки газа в Украину только после возврата долгов и предварительной оплаты. Халява закончилась!" - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в 10 часов утра «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

В связи с тем, что «Газпром» с 16 июня перевел «Нафтогаз» на предоплату за будущие поставки газа и ограничил до нуля его поставки в Украину, Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством юстиции подготовить законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

Присутствовавший на заседании правительства министр энергетики Юрий Продан сообщил, что Украина в полной мере обеспечивает транзит российского газа по своей территории к европейским потребителям.