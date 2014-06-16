Порошенко требует, чтобы депутаты-совместители определились с местом работы

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь на встрече главы государства с руководителями парламентских фракций.

"Депутаты-совместители должны в ближайшее время определиться и принять решение, где именно они остаются работать", - подчеркнул президент.

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В пресс-службе отметили, что сейчас совмещают депутатство с должностями первый заместитель главы Администрации президента Геннадий Зубко, в. о. заместителя главы АП Андрей Сенченко, председатели областных государственных администраций Закарпатской - Валерий Лунченко, Херсонской - Юрий Одарченко, Одесской - Игорь Палица, Львовской - Ирина Сех, Сумской - Владимир Шульга, а также первый заместитель Ялтинского городского головы Сергей Брайко и председатель правления АО "Ощадбанк" Андрей Пышный.