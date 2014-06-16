Решения о военном положении в двух восточных областях нет - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

"Нет. Такого решения еще не было", - сказал Парубий.

На вопрос журналистов, в какие сроки оно может быть, Парубий ответил: "Я еще раз подчеркиваю, что сейчас стоит вопрос относительно необходимости принятия такого решения. Поскольку в действующей системе координат сформированы уже координационные центры АТО, определенная система действий, которая позволяет нам проводить координационную операцию среди всех существующих подразделений. Есть, конечно, и аргументы в пользу военного положения, но существующее состояние АТО позволяет нам проводить, и привлекать к действиям ВСУ, другие подразделения, и, фактически, эта дискуссия происходит на экспертном уровне – даст ли нам введение военного положения дополнительные преференции для проведения защиты наших жителей на территории Украины".

Читайте такжеНа Донбассе находятся до 20 тысяч боевиков, больше половины – из России, заявляет Парубий Парубий также отметил, что как только решение по этому поводу будет принято, общество сразу будет проинформировано.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко созывал на 16 июня на 16.00 заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«На понедельник, на 16 июня, я созываю заседание Совета национальной безопасности и обороны. В повестке дня – операции по восстановлению государственной границы. И второе – решительные шаги по внедрению мирного плана на Донбассе», - отметил президент Украины и добавил: «Ради мира в Украине мы будем действовать решительно и целенаправленно».