В ближайшие дни Президент предложит кандидатуры новых силовиков - Луценко

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Луценко.

"В ближайшие дни Президент внесет на рассмотрение ВР кандидатуры новых силовиков. Это снимет, наконец, вопрос партийных квот и противостояний ведомств. А значит - украинское наступление станет мощнее", - отметил он.

Политик подчеркнул, что АТО перешла в активную фазу.

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"Сейчас наконец идет наступательная военная операция. Клещи украинских сил сжимаются. Подтверждением этого стал большой бой в районе городка Дьяково, где наши разгромили три конвоя с живой силой, оружием и техникой для террористов. Так, три танка из пяти прорвались. Но фактом стало уничтожение полторы сотни боевиков, захват военных грузов и - главное - перекрытия двух кратчайших дорог для поставок в Донецк и Славянск вражеской живой силы и техники", - добавил он.