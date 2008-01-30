Яценюк: Украина сворачивает газификацию населенных пунктов

В Украине практически сворачивается процедура газификации и должно идти замещение на альтернативные источники энергии, заявил сегодня на совещании в Симферопольском районе Крыма председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам украинского спикера, сегодня «газ дорожает, платежи падают», таким образом, нужно переходить на альтернативные источники энергии.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в этом году на газификацию предусмотрено 600 млн. грн., но в масштабах страны - «это практически ничего».

«600 миллионов гривен в бюджете предусмотрено на газификацию, они в любом случае пойдут. 600 миллионов для Украины - это практически ничего, поэтому можно сегодня говорить, что сворачивается процедура газификации, - отметил председатель ВР Украины. - Должно идти замещение на электрическую энергию, на альтернативные источники энергии, которые сегодня фактические есть в Украине».