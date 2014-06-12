МИД ждет от России реакции на мирный план Порошенко
МИД Украины ожидает от российской стороны реакции на предложенный украинским президентом Петром Порошенко мирный план по урегулированию кризиса на востоке стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.
“Мы продолжаем нашу работу в направлении политического и дипломатического решения кризиса, в котором сейчас оказалась Украина, и конфликта между Украиной и Россией, и способствуем внедрению имплементации мирного плана президента, который был объявлен во время инаугурации и был обсужден вместе с международными партнерами”, - заявил Дещица.
“Сейчас состоялось заседание контактной группы, которая разработала концептуальные подходы к имплементации этого плана. Мы ожидаем ответа и с позиции российской стороны относительно этого концептуального документа. Однако на данный момент мы пока получаем лишь усиление напряженности на восточных границах и поддержку сепаратистов со стороны России войсками и военной техникой”, - подчеркнул глава МИД.
Читайте такжеСтепень изоляции России от остального мира теперь зависит от Порошенко - ГельманКроме того, Дещица подчеркнул, что “президент продолжает активную работу по поддержке мирного плана и территориальной целостности Украины, проходят его постоянные телефонные контакты со многими международными партнерами”.
Как сообщалось, Порошенко в инаугурационной речи изложил свой мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе. План предусматривает разоружение всех, кто незаконно взял в руки оружие, амнистию, обеспечение коридора для ухода российских наемников и широкий мирный диалог, а также досрочные местные выборы на Донбассе и пакет экономических реформ.