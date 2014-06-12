The Independent: молодые россияне тоскуют о славе СССР, хотя и не жили в то время

Об этом говорится в статье Эбигейл Хослонер под названием «Молодые россияне тоскуют о славе Советского Союза, хотя и не жили в то время», опубликованной в газете The Independent.

Оксана Чернышева, которая учится на первом курсе факультета журналистики в Международном университете в Москве, разделяет мнение своего президента Владимира Путина: развал Советского Союза был катастрофой.

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«Наша страна была огромной и сильной, а потом она рухнула», – сказала она. Но то, что у 61-летнего Владимира Путина вызывает острое чувство ностальгии по потерянной славе, для 18-летней Оксаны Чернышевой, является мнением, почти полностью основанном на сказках, рассказанных ее тоскующими родителями. Она родилась через пять лет после распада Советского Союза.

Действия Путина в Крыму, его аннексия и поддержка пророссийских движений в Украине, похоже, получили отклик в сердцах молодого поколения россиян, которые не жили во времена Советского Союза, но жаждут возобновления его могущества.

По данным Левада-центра, независимой российской исследовательской организации, молодое поколение одобряет действия Путина еще больше чем представители старших поколений, которые помнят времена империи и всегда воспринимали Крым и Украину как часть России.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет – младшая группа среди 1600 респондентов, опрошенных в конце мая – поддержала Путина больше, чем все остальные возрастные группы, на 86 %, сказала Карина Пипия, пресс-секретарь центра.

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Образ огромной военной мощи, которая заставляла уважать Советский Союз, особенно привлекает Оксану Чернышеву. «Я считаю, что мир должен бояться нас», – сказала она, потягивая горячий шоколад в кафе неподалеку от своего университета. «Бояться значит уважать».

В университетах студентов и преподавателей, которые не поддерживают политику Путина, совсем небольшое количество. Их преследуют за оппозиционные взгляды.

«В России очень легко угодить в тюрьму», – сказал 20-летний друг Чернышевой Антон Кусакин, который работал на лидера оппозиции Алексея Навального в прошлом году. «Аннексия Крыма все испортила», – сказал он.