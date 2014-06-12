Порошенко требует проверить законность решения судьи, освободившего Лозинского

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Невозможно представить себе более яркий по своему негативу пример, который иллюстрировал бы критическое состояние судебной системы. Лозинский - это ее красноречивый диагноз», - отметил Порошенко.

«Судебная реформа сегодня - это один из приоритетов. По моему поручению создана рабочая группа, которая должна ускорить рассмотрение этой реформы Верховной Радой Украины», - отметил президент.Читайте такжеЛозинского освободил судья, который отбирал права у активистов Автомайдана

Глава государства обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции с требованием проверить законность решения судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

После этого прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении Лозинского и начала расследование в отношении руководства колонии Бориспольской исправительной колонии №119, где содержался экс-депутат.

Сегодня, 12 июня, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что Лозинского задержали и доставили назад в колонию.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам снова смягчил приговор Лозинскому и уменьшил наказание до 10 лет заключения.