Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«…12.00, оформив соответствующие документы, Лозинского доставили назад в колонию. Отдельный теперь вопрос до процедуре его выпуска..», - написал Аваков.

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Напомним, ранее министр написалв, что специальная группа уголовного розыска МВД Украины задержала Лозинского, которій 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

При этом председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький отрицает причастность его ведомства к освобождению осужденного.

Руководитель ГПтСУ заметил, что здоровье Лозинского оценивали врачи, которые не имеют никакого отношения к пенитенциарной службе.

Кроме того, по его словам, сторону государственного обвинения в суде поддержал прокурор.

Премьер-министр Арсений Яценюк предъявил требование к и.о. генерального прокурора Олегу Махницкому срочно принять меры по обжалованию решения Бориспольского городского районного суда Киевской области, который освободил от отбывания наказания осужденного за вызывающее убийство Лозинского.

После этого прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении Лозинского и начала расследование в отношении руководства колонии Бориспольской исправительной колонии №119, где содержался экс-депутат.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева осудил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому и уменьшил наказание до 10 лет заключения