Bloomberg: Украина отказалась от предложения России по газовому вопросу, снова не удалось достичь соглашения

В статье Евы Круковской, Елены Мазневой и Владимира Вербяного под названием «Украина отказалась от предложения России по газовому вопросу, снова не удалось достичь соглашения» на сайте Bloomberg.com говорится о том, что Украина отвергла предложение России по поводу цены на будущие поставки природного газа на переговорах в Брюсселе, которые проходили при посредничестве представителей Европейского союза. Двум странам вновь не удалось достичь соглашения.

Россия предложила снизить текущую цену на газ примерно на 20%, но даже такую цену украинцы считают завышенной, сказал комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер на пресс-конференции после трехсторонней встречи. Министр энергетики России заявил, что Украина также должна погасить долг в размере 1,95 млрд. долл. за газ, полученный в прошлые месяцы, до 16 июня, в противном случае Россия может сократить поставки.

«В ближайшие 48 часов мы постараемся добиться прогресса, не терять времени, – сказал Эттингер, – до понедельника еще далеко, поэтому есть хорошая возможность».

Европейский Союз, который импортирует около 15% своего газа из России через украинский газопровод, пытается помочь двум странам заключить договор, чтобы предотвратить сокращение поставок из-за споров об оплате за газ и территориальных претензий. В Украине продолжаются столкновения между правительственными войсками и ополченцами, которые выражают свою приверженность России.

Эттингер оптимистично полагает, что соглашение, которое положит конец спорам о цене на газ, может быть достигнуто в ближайшие дни, сообщил он во время пресс-конференции.

«Пакетное» соглашение

Россия предложила «компромиссный» пакет, согласно которому она может поставлять в Украину газ по цене 385 долл. за 1000 кубометров, это на 100 долл. ниже текущей цены, сказал министр энергетики России Александр Новак. Эта скидка похожа на ту, которую Россия предоставляла Украине с 2010 г. по апрель этого года, добавил он.

Россия может гарантировать скидку на 12 месяцев, начиная с апреля, если Украина готова погасить свой долг, сообщил Новак.

Украина должна сначала заплатить 1,45 млрд. долл. за последние 2 месяца 2013 г., а также 500 млн. долл. за газ, который она получила в апреле и мае, сказал российский министр. Если Газпром не получит этих денег до утра 16 июня, в Украину будет поставляться только то количество газа, за которое она заплатит наперед, причем по текущей цене, добавил он.

Следующим шагом будет погашение остальной части долга за апрель и май, что составляет 2,35 млрд. долл. по новой цене, сообщил Новак.

«В течение года мы готовы предоставлять соответствующие гарантии или подписать необходимые документы», – добавил министр энергетики РФ.

«Справедливая цена»

В ответ на это, министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что его страна готова погасить долг, как только Россия установит «справедливую» ​​рыночную цену. Российское правительство может отменить скидку в любой момент, сказал он. Россия уже сделала так однажды, заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк перед началом переговоров.

«Мы знаем все эти ловушки россиян», – сказал Яценюк.

Государственная газовая компания Украины НАК Нафтогаз собирается обратиться в международный арбитражный суд в Стокгольме, если не сможет договориться с Газпромом о цене на газ. Украина может получать газ из ЕС по более низкой цене благодаря так называемым реверсным поставкам, сказал Продан. Если Россия сократит поставки, «Украина максимально будет использовать возможность реверсных поставок в ожидании решения арбитражного суда», сказал он.

«Тупик»

Украина отказалась платить по цене, которую Россия подняла на 81% в апреле. Газпром отменил скидку, которую предоставил в декабре в связи с тем, что долг Украины постоянно рос, а Россия возобновила экспортные пошлины, которые в 2010 г. она обменяла на возможность базирования своего Черноморского флота в Крыму, который Путин аннексировал в марте.

«Если наши предложения будут отклонены, перейдем к другой стадии газового партнерства», – сказал Путин вчера в Москве за несколько минут до того, как завершились переговоры в Брюсселе.

Если Украина хочет получить гарантии, что Россия не отменит эту скидку, российское правительство должно рассмотреть этот вопрос. Но если меньшая страна считает такую скидку слишком маленькой и хочет большего, «судя по всему, дело сознательно заводится в тупик», – сказал Путин.

Летнее время

Нет никаких гарантий того, что договор будет заключен в ближайшие дни, поскольку с приходом лета давление уменьшилось, считает Екатерина Родина, нефтегазовый аналитик банка ВТБ в Москве.

Россия показала, что готова вести переговоры, предлагая скидки и откладывая дату погашения долга, в то время как Европа и Украина сумели накопить значительные запасы газа в подземных хранилищах, сказала Родина.

«Поскольку всем комфортно и нет насущной проблемы – морозной погоды – переговоры могут продлиться и до сентября».