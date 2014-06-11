Встречи Порошенко и Путина по газу в ближайшее время не планируются - Кремль

19:17, 11 июня 2014
Политика
0 0

Встреч и переговоров России и Украины по газу на высшем уровне, о которых заявлял еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, ни сегодня, ни в ближайшее время не планируется, соответствующих предложений не поступало, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

песков / Фото : pasmi.ru

«Российская сторона не получала приглашений о встречах или переговорах», - сказал Песков.

По его словам, никаких встреч и переговоров ни сегодня, ни в ближайшее время не планируется. В то же время он добавил, что российская сторона намерена прояснить, что имел в виду Эттингер.

Читайте такжеЭттингер надеется, что сегодня пройдут переговоры Путина и Порошенко

Еврокомиссар по энергетике заявил в среду на пресс-конференции, что «уже сегодня президенты обеих стран должны начать, планируют начать переговоры» по газу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter