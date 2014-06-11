Спикер госдумы РФ обвинил Украину в аннексии Крыма, но забыл о декабрьском референдуме 1991 года

"Еще в январе 1991 года в Крымской области прошел референдум, который оспаривал передачу Крыма Украине. За это проголосовали 93% при явке 81%. По сути, именно тогда, 23 года назад, была осуществлена аннексия Крыма, правда, мирная, но это была действительно аннексия", - сказал Сергей Нарышкин, передают РИА Новости.

Читайте такжеГосдума взялась интегрировать Крым в финансовую систему РФ

Он отметил, что это, к сожалению, стало возможным, в том числе благодаря безответственности ряда российских политиков.

Отметим, что на прошедшем 1 декабря 1991 на всеукраинском референдуме 54% жителей Крыма поддержали независимость Украины. Однако некоторые российские политики и исследователи по сих пор считают, что данный референдум был проведен незаконно, поскольку на нем не был четко задан вопрос о выходе Украины из состава СССР.