Спикер Госдумы РФ считает проведение выборов в Украине "меньшим злом", чем их провал

«Мне трудно представить, что такие выборы могут быть вполне легитимными. Но при этом очевидно, что непроведение выборов еще более печальная ситуация. Из двух зол надо выбирать меньшее. Исходя из того, что я сказал, еще раз могу повторить, что непроведение выборов еще печальней и хуже ситуация», - сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24».

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При этом он считает, что степень легитимности избранного президента будет «неполной», так как в двух областях Украины проходит антитеррористическая операция.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС 12 мая добавил в список лиц, которым запрещен въезд и чьи активы на территории ЕС заморожены, фамилии еще трех россиян и десяти украинцев, доведя общий санкционный список таким образом до 61 человека.

Также в списке относительно санкций две крымские компании, которые были конфискованы у Украины, - "Черноморнефтегаз" и компания "Феодосия".

Кроме того, Совет ЕС заявил, что Европейский Союз будет рассматривать вопрос об усилении санкций против России, учитывая ее отношение к будущим президентским выборам в Украине.

"Совет принимает во внимание подготовительную работу Еврокомиссии и государств-членов относительно возможных адресных санкций, согласно решению Европейского совета в марте, и что дальнейшие шаги будут предприняты, учитывая развитие событий", - сказано в заключениях Совета ЕС, одобренных 12 мая.

"Европейский Союз, в частности, обратит внимание на отношение всех сторон и поведение относительно проведения свободных и справедливых президентских выборов, когда будет рассматривать вопрос о возможных будущих мерах", - говорится в документе.