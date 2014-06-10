Минобразования попросит Генпрокуратуру провести системную проверку деятельности НАУ

Министерство образования и науки сегодня направит письмо в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести системную проверку деятельности Национального авиационного университета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Сергей Квит.

Он отметил, что в прошлую пятницу ректор Национального авиационного университета Николай Кулик решил уйти на больничный и назначил бывшего председателя парламентского Комитета по вопросам образования и науки Максима Луцкого и.о. ректора НАУ.

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"Поэтому я как министр чувствовал себя ответственным за то, кто находится на должности ректора этого университета... Поэтому я вмешался в эту ситуацию и отстранил Максима Луцкого от исполнения этих обязанностей. Я назначил и.о. ректора другого проректора, и тогда мы получили новую информацию из НАУ о том, что ректор не идет на больничный и сегодня он хочет попасть ко мне на прием", - сказал министр.

Квит считает, что назначение Луцкого на должность и.о. ректора "имеет провокационный или политический подтекст". "Нет никакого смысла назначать на эту должность человека, который может быть задействован в коррупционных схемах предыдущего министра образования (Дмитрия Табачника), а эти коррупционные схемы мы еще до конца не расследовали и обвинения еще не предъявлены. Поэтому такого человека, по моему мнению, нет смысла назначать. Поэтому я вмешался и отстранил его", - пояснил Квит и отметил, что эта ситуация довольно странная.

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"Поэтому мы сегодня будем направлять письма в ГПУ, фининспекцию и Государственную инспекцию учебных заведений с целью провести в этом университете системную проверку", - сказал он.

Также, по словам Квита, продолжается расследование деятельности предыдущего руководства Министерства образования.

Квит сообщил, что днями будет подписан приказ о назначении ректора Львовского национального университета им. Ивана Франко.