Оккупационные власти дали 2 дня на снос незаконных летних площадок в Крыму

Оккупационные власти Крыма поручили за два дня снести незаконные летние площадки кафе в городах полуострова.

Как сообщила пресс-служба правительства нелегитимной республики, такое заявление сделал самопровозглашенный глава Совета министров Крыма Сергей Аксенов на заседании Совета министров во вторник.

"Все площадки должны быть снесены в течение двух дней. Все должны забыть о том, что на территории Крыма возможно функционирование незаконных летних кафе. Прокуратура подключится к этому вопросу", - сказал премьер Крыма.

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По его словам, ответственность за размещение незаконных летних площадок будут нести местные чиновники.

Контроль за выполнением поручения Совмина возложен на вице-премьера республики Михаила Шеремета.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными, нелегитимная власть АРК 16 марта 2014 года провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% участвовавших в нем граждан проголосовали за присоединение Крыма к России.

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17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

США, Евросоюз, Канада, Япония и другие страны отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.