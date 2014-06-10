Семья одного из главных сепаратистов Донецка живет в Германии - СМИ

Семья Романа Лягина, который назначен "министром труда и соцполитики" так называемой "Донецкой народной республики", проживает в Германии. Об этом в эфире Громадського ТБ сообщила учредитель донецкого Центра современного искусства "Изоляция" Любовь Михайлова, передает ТСН.ua.

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Она рассказала подробности вчерашнего захвата территории "Изоляции" террористами, среди которых был и Роман Лягин. Он заявил, что помещение "Изоляции" будут использовать под склады.

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Напомним, после проведения псевдореферендума 11 мая "ДНР" объявила суверенитет и попросилась в Россию.