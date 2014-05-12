Считать голоса оказалось удивительно легко - глава ЦИК террористов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Так как считать бюллетени оказалось удивительно легко, людей, которые проголосовали против, оказалось относительно немного, и испорченных бюллетеней тоже процент небольшой, нам удалось провести подсчет достаточно оперативно и быстро. Цифры являются таковыми: «за» проголосовали 89,7%, «против» проголосовали 10,19% и 0,74% бюллетеней были испорчены», - сказал "председатель ЦИК" террористов Роман Лягин.

Официальный окончательный протокол ЦИК будет обнародован в понедельник.

Читайте такжеПод Мариуполем задержали машину с 10 тысячами бланков псевдореферендума с готовыми "галочками"На вопрос РИА Новости о том, основаны ли эти данные на подсчете 100% бюллетеней, Лягин ответил утвердительно.

«Вы правильно понимаете, подсчитано 100% бюллетеней. Мы посчитали вначале неиспользованные бюллетени, потом вычли бюллетени со знаком «минус», либо испорченные, и пересчитали оставшиеся, как бюллетени со знаком «плюс», - пояснил он.

В то же время, его "коллега" по террористическому ЦИК на Луганщине сообщил, что на псевдореферендум явилось 81% избирателей.

Северная часть Луганской области, напомним, псевдореферендум проигнорировала.

Псевдореферендум на Донбассе проводился вчера в нескольких полностью или частично контролируемых террористами городах - без доступа к спискам избирателей, на распечатанных на принтере бюллетенях без каких-либо средств защиты. Регулярно поступали сообщения об изъятии у боевиков тысяч уже заранее заполненных "бюллетеней".