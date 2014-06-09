Лавров предлагает "срочно облегчить гуманитарную ситуацию в Украине"

"При всех нюансах у нас единая позиция в том, что общим знаменателем остаются женевское заявление и "дорожная карта" ОБСЕ. Эти документы открывают путь к урегулированию, начиная от приоритетных шагов по прекращению насилия и организации инклюзивного диалога, глубокой конституционной реформы с учетом интересов всех политических сил и всех регионов Украины", - цитирует Лаврова ИТАР-ТАСС.

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"Мы также согласились в том, что необходимо принять срочные меры по облегчению гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины", - сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров также отметил, что "Россия хочет видеть Украину, как и любую другую страну, свободной, демократической, защищающей права меньшинств, в том числе языковые, избирающей губернаторов регионов, способной продвигать свои интересы в качестве единой страны". При этом он подчеркнул, что решать свою судьбу должны сами украинцы, без вмешательства извне.