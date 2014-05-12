Ромпей: Россия даже не начинала выполнять Женевские договоренности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей во время заявления для журналистов.

«С нашей точки зрения РФ пока не действовала в направлении выполнения Женевских обязательств», - сказал он.

По его словам, необходимо, чтобы Россия призвала вооруженных сепаратистов сложить оружие, освободить здания, которые они незаконно занимают.

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Одновременно Ромпей приветствовал шаги, которые осуществляет Украина для выполнения Женевских договоренностей.

«Я приветствую шаги, которые осуществлялись Украиной в этом отношении», - сказал Ромпей.

Он считает, что Женевское заявление относительно начальных конкретных шагов деэскалации напряжения и восстановления безопасности должно быть выполнено.