Чуркин: ООН не будет вводить миротворцев в Украину без согласия Киева

"Обычно запрашивают такое согласие. И сейчас, конечно, неочевидно, если Киев намерен продолжать силовую операцию на востоке, что они согласятся с присутствием такого миротворческого контингента, коль скоро они хотят силой решить этот вопрос. Но, надеюсь, что это отношение сейчас изменится", — отметил Чуркин, назвав "совершенно нереалистичным" сценарий, при котором миротворческий контингент мог бы разместиться в Украине без разрешения властей, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеЧуркин: Если ситуация в Украине будет ухудшаться, Россия вспомнит о войсках

По словам Чуркина, сейчас обсуждается только привлечение ООН к решению гуманитарных аспектов украинского кризиса.