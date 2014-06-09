Чуркин: ООН не будет вводить миротворцев в Украину без согласия Киева
02:48, 09 июня 2014Политика
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ООН не будет вводить миротворцев в Украину без согласия Киева, заявил постпред РФ при организации Виталий Чуркин.
REUTERS
"Обычно запрашивают такое согласие. И сейчас, конечно, неочевидно, если Киев намерен продолжать силовую операцию на востоке, что они согласятся с присутствием такого миротворческого контингента, коль скоро они хотят силой решить этот вопрос. Но, надеюсь, что это отношение сейчас изменится", — отметил Чуркин, назвав "совершенно нереалистичным" сценарий, при котором миротворческий контингент мог бы разместиться в Украине без разрешения властей, сообщает РИА Новости.
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По словам Чуркина, сейчас обсуждается только привлечение ООН к решению гуманитарных аспектов украинского кризиса.
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