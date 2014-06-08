В Славянске после многочасового боя наступило затишье - СМИ

Также снаряды попали в административные здания и жилые дома. В больницах много раненых. По сообщению местных СМИ, украинская артиллерия нанесла удары по зданию местного исполкома, а также СБУ и милиции. Один из снарядов попал в здание развлекательного комплекса, который в последнее время не работал и там был расположен штаб боевиков, сообщает 5 канал. Читайте такжеСилы АТО держат Славянск в плотном кольце: террористы истерически пытаются вырваться

Представитель штаба антитеррористической операции Владислав Селезнев снова заверил - военные не ведут стрельбу в сторону жилых кварталов и мест возможного скопления гражданских.

Террористы стреляли по позициям украинских силовиков из двора церкви.