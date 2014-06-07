Бильдт предупреждает Россию воздержаться от создания препятствий евроинтеграции Украины
13:52, 07 июня 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сердечно поздравляет Петра Порошенко со вступлением в должность президента Украины и предупреждает Россию воздержаться от каких-либо действий, направленных против европейской интеграции государства.
Бильдт предупреждает Россию воздержаться от создания препятствий евроинтеграции Украины
„Ми сердечно поздравляем Петра Порошенко, который вступил в должность президента Украины. Российские угрозы в адрес Соглашения об ассоциации Украина - ЕС не должны быть допущены. Если Россия будет применять санкции, мы должны быть готовы применить санкции против России”, - написал он на своей странице в Твиттере.Читайте такжеЕвроинтеграция может стать национальной идеей и объединить Украину - Порошенко
Кроме того, Бильдт считает, что у президента России Владимира Путина „нет абсолютно никаких оснований утверждать, что свободная торговля между Украиной и ЕС будет болезненной для экономики России”. „Проводятся переговоры экспертов”, - напомнил глава МИД.
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