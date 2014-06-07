Бильдт предупреждает Россию воздержаться от создания препятствий евроинтеграции Украины

„Ми сердечно поздравляем Петра Порошенко, который вступил в должность президента Украины. Российские угрозы в адрес Соглашения об ассоциации Украина - ЕС не должны быть допущены. Если Россия будет применять санкции, мы должны быть готовы применить санкции против России”, - написал он на своей странице в Твиттере.Читайте такжеЕвроинтеграция может стать национальной идеей и объединить Украину - Порошенко

Кроме того, Бильдт считает, что у президента России Владимира Путина „нет абсолютно никаких оснований утверждать, что свободная торговля между Украиной и ЕС будет болезненной для экономики России”. „Проводятся переговоры экспертов”, - напомнил глава МИД.