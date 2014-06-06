В Торезе исчезли милиционеры, которые поехали на переговоры с террористами - СМИ

Двое сотрудников Торезского горотдела милиции исчезли после того, как направились на переговоры в Горловку с целью освобождения начальника Торезкого горотдела милиции Вадима Кондакова, который был захвачен боевиками ДНР на блокпосту возле Шахтерска. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

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Известно, что еще 2 июня указанные сотрудники милиции на служебном автомобиле отправились в Горловку для проведения переговоров по освобождению Кондакова. Вечером того же дня связь с ними оборвалась.

"Где они находятся на данный момент, неизвестно. Проводится служебное расследование", - сказал собеседник агентства.