Луганские террористы создали подразделение с правом расстреливать "преступников" на месте

Об этом сообщает Остров со ссылкой на пресс-службу террористов.

Как заявляют террористы, они крайне обеспокоены "увеличением уровня преступности на территории Луганщины". По их мнению, милиция не может справиться с преступностью на территории области, поэтому террористы возьмут правосудие в свои руки.

Читайте такжеНа Луганщине боевики "взяли под охрану" патронный завод"Для защиты законных прав жителей края, а также для борьбы с бандитизмом и мародёрством согласно приказа Главы ЛНР В. Болотова 17/2 от 01.06.2014 года сформировано подразделение быстрого реагирования, наделённое полномочиями ликвидации преступников на месте в соответствии с законами военного времени", - сообщили террористы.

В частности, расстреливать новое подразделение будет "провокаторов", "сторонников Майдана", жителей Киевской, Львовской и Полтавской областей, которые, по мнению представителей "ЛНР", и ответственны за ухудшение криминогенной ситуации в области.

Ранее луганская милиция сообщала о невозможности контролировать уровень преступности в связи с активизаций в области деятельности боевиков террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".