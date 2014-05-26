Украинские вертолетчики освобождают аэропорт Донецка от террористов
14:08, 26 мая 2014Политика
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В район донецкого аэропорта переместился эпицентр антитеррористической операции. Очевидцы заявляют, что там слышны выстрелы.
Террористы захватили аэропорт в Донецке / REUTERS
По данным «Информационного сопротивления», возле аэропорта есть примерно 6-8 вертолетов вооруженных сил Украины и 2 истребителя. Боевики открывают огонь из гранатометов, в ответ вертолеты открыли огонь по боевикам, сообщает hromadske.tv
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