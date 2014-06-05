Советник Авакова обещает уничтожать с воздуха прорывающиеся в Украину машины боевиков

Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью российскому каналу Дождь, комментируя планы по пресечению контрабанды оружия и боевиков из России.

"Я думаю, в течение ближайших нескольких недель уже таких ситуаций (с массовым переходом вооруженными боевиками границы - ред.) не будет. Кроме того, могу сказать, что группы готовящихся машин будут уничтожаться с воздуха, если они будут пересекать украинскую территорию", - сказал Геращенко.

Читайте также"Семья" Януковича платит наемникам по две-три тысячи долларов - советник главы МВДТакже он назвал две причины, почему раньше боевиков не могли остановить.

Так, по словам Геращенко, граница России и Украины фактически не была установлена - "не установлены столбы с колючей проволокой, у нас не установлены другие сооружения, которые бы препятствовали переходу".

Кроме того, боевиков через границу переводят деньги, считает советник министра.

"Вспомните, когда в 95-ом году Шамиль Басаев добыл до Будёновска. Тогда он честно сказал, что мог бы доехать и до Москвы, но деньги закончились. Поэтому были случаи продажности со стороны сотрудников правоохранительных органов. Мы с этим боремся. Это непростой процесс, но всё равно мы победим", - подытожил он.