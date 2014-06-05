Гвардейцы на горе Карачун из-за нехватки воды собирали дождевую - СМИ

Гвардейцы, которые круглосуточно несут службу под Славянском, на горе Карачун, недавно отметились оригинальным решением проблемы с водой, - сообщает Сегодня.

"Воды здесь нет, а чтобы ее привезти, присылали бронированную колонну - мы ее всегда ждали как манну небесную", - рассказал гвардеец Мирослав Гай.

По его словам, воды хватало только, чтобы пить

"О том, чтобы помыться или форму постирать, вообще речи быть не могло! Иногда доходило до того, что дождевую воду приходилось собирать", рассказал боец.

В один из особенно жарких дней доведенные до отчаяния гвардейцы решились пробурить скважину прямо на горе.

Читайте такжеТеррористы обстреляли военных на горе Карачун - один солдат погиб"Идея была сумасшедшей, но надо было решать проблему! Обзвонили множество местных фирм, которые занимаются бурением, но приехать согласилась только одна. Эти отчаянные люди привезли на гору оборудование, и где-то неделю они бурили скважину под постоянным миноментным обстрелом. И... достали до воды!", - говорит Мирослав.

Теперь, по словам гвардейца, они смогут выстоять на блокпосту при любых обстоятельствах, а скважину оставят для местных жителей.

"Здесь есть домик недалеко, оттуда люди все выехали, но, я думаю, они вернутся. Теперь и у них проблемы с водой не будет", - сказал Гай.