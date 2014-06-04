СБУ перекрыла источник финансирования террористов на Луганщине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, активистом радикальной организации «Луганская гвардия», жителем Луганской области «П» были размещены в социальных сетях Интернет призывы к гражданам оказать финансовую поддержку этой организации для сепаратистских акций и террористических актов на территории Луганской области. Для этого «П» открыл три счета на физическое лицо в одном из банковских учреждений, говорится в сообщении.

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В соответствии с требованиями ч. 3, 5 ст. 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», финансовые операции по банковским счетам, которые использовал злоумышленник, приостановлены. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, подчеркнули в СБУ.