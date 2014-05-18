ГУ МВД в Луганской области заняли сепаратисты и назначили "руководство"

У здания главного управления МВД в Луганской области неспокойно, сообщает Восточный вариант.

Группа людей вошла в здание ГУ МВД. Один из них по фамилии Ивакин назвался "министром внутренних дел" "Луганской народной республики".

Бойцы ВВ покинули здание, пока руководство будет вести переговоры с "новой властью". Солдаты выстроились во внутреннем дворике. Люди просят перейти их на сторону ЛНР и не открывать стрельбу.

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Как стало известно, Юрий Ивакин с завтрашнего дня, 19 мая, собирается приступить к обязанностям "министра Внутренних дел" "Луганской народной республики".

После непродолжительных переговоров с присутствующими в здании облМВД правоохранителями, Ивакин решил уехать и вернуться на "рабочее место" утром 19 мая. Однако сепаратисты его уговаривают остаться, к нему готовы приставить автоматчиков. По их словам, утром здание придется брать штурмом, поэтому сегодня его нужно "закрепить" за собой.

Бойцы ВВ покинули территорию админздания.

Как сообщается на сайте МВД Украины, во избежание неоправданных человеческих жертв, кровопролития и массовых беспорядков руководством МВД Украины принято решение о передислокации аппарата ГУ МВД Украины в Луганской области в город Старобельск, Луганской области.