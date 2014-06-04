СБУ затримала організатора поставок зброї та боєприпасів із Росії для терористів на Донбасі

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что гражданин Украины «Г» в интересах террористической организации «Луганская народная республика» 31 мая во взаимодействии с представителями ГРУ генштаба ВС РФ, российскими пограничниками и своими сообщниками из числа местных «сепаратистов», организовал незаконный въезд на территорию Украины из России 7 грузовиков с вооружением и боеприпасами.

Кроме поставки оружия в восточные регионы Украины, «Г» в интересах иностранной стороны осуществлял вербовку граждан из числа бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Киеве и других регионах с целью их дальнейшей отправки в Донецкую и Луганскую области для участия в вооруженных нападениях на местных жителей и силы АТО.Читайте такжеСБУ задержала подрывников, готовивших взрывы в Одессе (фото)

Также, по данным СБУ, с целью распространения сепаратистских настроений в Украине, «Г» организовал изготовление агитационных листовок подрывной направленности, планировал распространять их в Киеве. В указанных печатных материалах содержались призывы от имени т.н. «Киевской республики» вступать в ряды террористических организаций и сопротивляться действующей власти. Другие листовки, в которых говорилось о «кровавых деньгах» и «фашизме», планировалось расклеивать на банкоматах Киева, отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали и трех сообщников «Г», которые пытались организовать поставки из Киева амуниции (бронежилеты и «разгрузки» общей стоимостью около 100 тыс. грн) для террористов на востоке государства.Читайте такжеСБУ в Киеве разоблачила конвертационный центр по финансированию террористов

Главным следственным управлением СБУ в отношении «Г» открыто уголовное производство по ст. 2583 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Осуществляются оперативно-следственные действия, в т.ч. направленные на разоблачение других связей «Г» из числа граждан Украины и РФ, причастных к указанной преступной деятельности, сообщили в пресс-центре.