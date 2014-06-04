На Донетчине ночью террористы обстреляли пограничный пункт "Мариновка"

Сегодня ночью неизвестные произвели выстрелы по пункту пропуска «Мариновка» на границе с Россией, расположенном в Шахтерском районе Донецкой области, сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, около 02.35 на расстоянии 300 метров от пункта пропуска остановился автомобиль. Несколько лиц, которые вышли из него, начали стрелять в направлении пункта пропуска. Неизвестные успели сделать несколько очередей из автоматического оружия. Пограничники сразу в ответ также открыли огонь. После этого нападающие быстро скрылись с места происшествия.

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В дальнейшем, осматривая местность, охранники границы на месте, откуда велась стрельба, выявили гильзы калибра 5,45 и 7,62 мм. Следы от выстрелов пограничники обнаружили на бетонных тетраподах, которые прикрывают подступы к пункту пропуска.