Украинские силовики пытаются возобновить водоснабжение в Славянске - спикер АТО

Украинские силовики пытаются возобновить и взять под контроль водоснабжение в Славянске Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на пресс-конференции в Киеве.

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«Украинские силовики делают все возможное, чтобы взять под контроль водоснабжение в Славянске и проводит необходимые работы с представителями власти и органами местного самоуправления для того, чтобы возобновить систему жизнеобеспечения на местах», - заявил он.

Напомним, в Славянске прекратилась подача воды по причине повреждения центрального водовода. В настоящее время проводить ремонт невозможно из-за боевых действий.