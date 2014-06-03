Украина подала в Европейский суд по правам человека два иска к России

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады, отмечается на Правительственном портале.

«Также мы готовим другие иски, в том числе в органы государственной власти и управления Российской Федерации за незаконный захват и ограбление Украины. За это нужно будет отвечать», - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что Генеральная прокуратура Украины начала расследование об украинской собственности в Крыму после аннексии Крыма Россией. «В рамках уголовного дела украинское правительство подает иск на сумму более 1 триллиона гривень», - сказал он.

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Яценюк напомнил, что с 2005 года Российская Федерация заявляла, что Украина якобы ворует газ в России, и прибавил: «Сейчас я могу смело заявить: газ крадут россияне». «Они украли у нас территорию, украли «Черноморнефтегаз», украли 2,2 млрд кубических метров газа, которые находятся в Крыму», - прибавил премьер.

Яценюк подчеркнул, что украинская сторона использует все возможные законные методы для того, чтобы привлечь Российскую Федерацию к суду: «Мы осознаем, что такие судебные процессы не проходят за месяц. Но такие судебные процессы будут иметь результаты».

«Кстати, я отдельно скажу еще и по Крыму. Вы, наверное, припоминаете дискуссию, которая была с 2005 года о том, что Российская Федерация заявляла, что вроде бы Украина ворует газ у России. Сейчас я могу смело заявить: газ воруют русские. Они у нас украли территорию, они у нас украли «Черноморнефтегаз», они у нас украли 2,2 миллиарда кубических метров газа, которые сейчас находятся в Крыму. Так кто воры?», - заявил Яценюк.