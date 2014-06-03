Президента России на инаугурацию Петра Порошенко не приглашали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

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«Россия приглашена на уровне временного поверенного в делах России в Украине Андрея Воробьева», - сказал Евгений Перебыйнис, уточнив, что пока нет подтверждения его участия в церемонии инаугурации.

При этом Евгений Перебыйнис отметил, что на таком уровне приглашена не только Россия. «Очень много государств приглашены на уровне руководителей дипломатических учреждений, послов, временных поверенных, аккредитованных в Украине», - сказал он.

Отвечая на вопрос, приглашали ли на инаугурацию Петра Порошенко президента России Владимира Путина, Евгений Перебыйнис ответил: «Путина не приглашали».