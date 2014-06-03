ВР назначила инаугурацию Порошенко на 7 июня

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 300 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте также“Урядовий кур`єр” и “Голос України” объявили Порошенко президентомПостановлением предусматривается провести 7 июня в 10.00 в сессионном зале Верховной Рады торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги народу новоизбранным президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 июня ЦИК объявил Петра Порошенко избранным президентом Украины на досрочных выборах 25 мая.

Он стал пятым президентом Украины в современной истории и первым, выигравшим выборы уже в первом туре.