Спикер АТО: Луганскую ОГА взорвали изнутри

«Наиболее вероятной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами», - заявил он.

Как сообщал ранее УНИАН, предполагалось, что взрыв здания ОГА произошел из-за попадания в него снаряда, неточно выпущенного террористами из ПЗРК по украинскому самолету.

По словам Алексея Дмитрашевского, обстрела здания извне, тем более - с самолета, не происходило.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что здание ОГА в Луганске сильно повреждено.

На видео на кадрах, запечатленных одной из веб-камер, в центре Луганска рядом со зданием облгосадминистрации произошел мощный взрыв. Однако, можно с большой долей вероятности утверждать, что этот взрыв не был вызван действиями авиации. Как видно на видео (приблизительно с 14 секунды), снаряд, вызвавший взрыв, был выпущен кем-то с земли, а не с воздуха.

Непосредственно перед деревьями, расположенным за пятником в центре кадра виден быстрый пролет снаряда параллельно поверхности земли.