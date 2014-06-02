Луганские террористы пытаясь сбить украинский самолет попали в здание ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, в здании и близлежащих домах взрывной волной выбиты стекла в окнах.

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В настоящее время на месте происшествия работают медики и пожарные.

«Стреляли из ПЗРК по самолету, а попали в так называемую «тепловую ловушку», - пишет один из очевидцев в соцсети.

По данным очевидцев, снаряд попал в 4-й этаж Луганской облгосадминистрации. Как рассказал « Восточному варианту » очевидец событий, снаряд попал либо в кабинет председателя Луганского облсовета, либо в приемную. Что это был за снаряд неизвестно.