Луганские террористы пытаясь сбить украинский самолет попали в здание ОГА
16:08, 02 июня 2014Политика
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В центре Луганска возле здания областной государственной администрации, захваченного террористами, несколько минут назад прогремел взрыв.
В центре Луганска произошел взрыв / cxid.info
Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, в здании и близлежащих домах взрывной волной выбиты стекла в окнах.
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В настоящее время на месте происшествия работают медики и пожарные.
«Стреляли из ПЗРК по самолету, а попали в так называемую «тепловую ловушку», - пишет один из очевидцев в соцсети.
По данным очевидцев, снаряд попал в 4-й этаж Луганской облгосадминистрации. Как рассказал «Восточному варианту» очевидец событий, снаряд попал либо в кабинет председателя Луганского облсовета, либо в приемную. Что это был за снаряд неизвестно.
По мнению пресс-секретаря антитеррористической операции Владислава Селезнева, "взрыв в Луганской ОГА произошел из-за неумелого обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами".
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