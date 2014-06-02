Боевики требуют от двух донецких газет «правильно» освещать события и больше писать о «ДНР»

Представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» требуют от главных редакторов газеты «Донбасс» Александра Брижа и газеты «Вечерний Донецк» Леонида Лапы изменения редакционной политики.

Об этом УНИАН рассказал журналист газеты «Донбасс» Андрей Кривцун, который принимал участие в переговорах.

По его словам, Бриж и Лапа вместе с ним и с вооруженными людьми приехали к зданию Донецкой облгосадминистрации, в котором на 11 этаже встретились с представителем самопровозглашенной «ДНР», курирующим вопросы прессы.

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Кривцун признал, что на главных редакторов газет было оказано серьезное психологическое давление, так как сепаратисты были вооружены, но сама беседа прошла спокойно.

Сепаратисты высказали главредам недовольство по поводу того, что с их точки зрения, в газетах неправильно отражается происходящие сейчас в регионе события, недостаточно освещается деятельность «ДНР».

Представители «ДНР» потребовали изменить редакционную политику газет.

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По словам журналистов газет «Донбасс» и «Вечерний Донецк», никто из них не задается вопросом, что будет в случае неподчинения сепаратистам, потому что они серьезно опасаются за свою жизнь.

Журналисты также сообщили, что сегодня в газетах пройдут собрания в трудовых коллективах, на которых будет решен вопрос о дальнейшем существовании газет.

«Либо мы закроем газеты, либо будем что-то решать с учетом ситуации», - говорят журналисты.

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Они также отметили, что главным редакторам газет, якобы указали, если редакционная политика не будет изменена, то найдутся люди, которые это сделают.

Как известно, сегодня днем вооруженные представители самопровозглашенной "ДНР" пришли в редакции газет «Донбасс» Александра Брижа и газеты «Вечерний Донецк» и увезли оттуда главных редакторов. Позже, после беседы в "ДНР" главреды были отпущены.