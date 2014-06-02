Суд отменил расширение перечня спецсредств, применяемых против митингующих

Копию соответствующего постановления суда обнародовал на своем сайте народный депутат Геннадий Москаль, по иску которого принято судебное решение.

Читайте такжеКабмин разрешил милиции использовать больше спецсредств

Геннадий Москаль напомнил, что скандальное постановление Кабмина №13 от 22 января «О внесении изменений в п. 12 «Правил применения специальных средств при охране общественного порядка» было инициировано тогдашним главой МВД Виталием Захарченко.

Суд удовлетворил иск Геннадия Москаля и отменил данное постановление Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в разгар акций протеста Кабмин своим постановлением разрешил правоохранителям для «охраны общественного порядка» использовать также аэрозольные гранаты «Дрейф-2», светозвуковые «Пламя-М», «Факел-С» и «Заря-2», а также ручные дымовые гранаты «Сирень-3».