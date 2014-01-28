Депутат Киевсовета обжаловал в суде разрешение на использование водометов на морозе

27 января 2014 года адвокат, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Виталий Павлик обжаловал в окружной административный суд города Киева постановлением Кабинета Министров №13 и №14 от 22 января этого года, которым вводятся на вооружение органов внутренних дел Украины специальные средства российского производства, а также разрешено использование водометов к гражданам при температуре ниже 0ос.

Он просит суд признать указанные постановления незаконными и отменить их. Свой иск Павлик обосновал тем, что эти постановления приняты вопреки требованиям национального законодательства и предусматривают возможность принятия милицией и внутренними войсками средств, которые представляют большую опасность для жизни и здоровья людей. Так, свое решение Правительство приняло без предусмотренных Законом Украины «О милиции» выводов Министерства здравоохранения и Генеральной прокуратуры Украины. Предусмотренные постановлениями новые специальные средства еще не прошли государственной сертификации в Украине, их влияние на здоровье и жизнь людей еще не известен, а правительство их уже включил в перечень спецсредств, которые будут применяться к гражданам.

«Постановление же правительства, которая позволила использование водометов при температуре воздуха ниже 0 С (до этого такое использование было запрещено), является ни чем иным как легализацией пыток и бесчеловечного обращения до граждан, что запрещено рядом международных договоров, ратифицированных Украиной. При таких обстоятельствах, использование водометов следует рассматривать не как специальное средство несмертельного действия, а как оружие массового поражения. Поскольку попадание на тело человека ледяной воды при температуре атмосферного воздуха ниже 0 ос является крайне опасным и может спровоцировать мгновенное обморожения и переохлаждения. А частицы льда при таких условиях вместе со струей воды под высоким давлением могут опасно поражать граждан. Поэтому такие позорные постановления Кабмина, принятые вопреки требованиям национального и международного законодательства, должны быть немедленно отменены судом. Если это не сделает украинский суд, то я буду обращаться в Европейский суд по правам человека», - отметил Виталий Павлик.

Истец также просит суд приостановить действие указанных постановлений Кабмина на время рассмотрения дела, поскольку существует очевидная опасность причинения вреда правам, свободам и интересам граждан путем применения органами внутренних дел незаконных специальных средств и водометов.