Террористы ночью обстреляли блокпост АТО под Славянском

Боевики в ночь на 2 июня обстреляли блокпост украинских силовиков вблизи Славянска Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель группы информирования об антитеррористической операции Владислав Селезнев на свои страницы в Facebook.

Читайте такжеАвиация АТО рассеяла боевиков возле Луганского пограничного отряда - пресс-офицер"Террористы, чувствуя неминуемую расплату за свои действия, пытаются покинуть район проведения АТО, обстреливают блокпосты, блокирующие отход террористов. Так, минувшей ночью террористы вновь обстреляли блок-пост украинских силовиков в пригороде Славянска, огнем в ответ стрельба со стороны террористов прекратилась", - написал он.

Также сегодня сообщалось о нападении около 500 боевиков на пограничный отряд под Луганском.