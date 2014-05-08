Президент Чехии отказался отмечать День победы с россиянами
Президент Чехии Милош Земан не придет на прием, посвященный 69-й годовщине Победы в Посольство России в Праге.
Об этом сообщил пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек, сообщает Радио Свобода.
В пятницу, 9 мая на прием в российское посольство не придет и министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.
Чешские СМИ связывают это с позицией России в отношении Украины.
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Ранее Милош Земан поддерживал ввод войск НАТО в Украину, если Россия расширит там свою деятельность.
В предыдущие годы чешские президенты, и Милош Земан, и его предшественник, Вацлав Клаус, принимали участие в торжествах, которые устраивало Посольство России в Праге по случаю Дня Победы.
В этом же году в День Победы в российское посольство придут только заместители и мелкие чиновники.