Президент Чехии отказался отмечать День победы с россиянами

Об этом сообщил пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек, сообщает Радио Свобода.

В пятницу, 9 мая на прием в российское посольство не придет и министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.

Чешские СМИ связывают это с позицией России в отношении Украины.

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Ранее Милош Земан поддерживал ввод войск НАТО в Украину, если Россия расширит там свою деятельность.

В предыдущие годы чешские президенты, и Милош Земан, и его предшественник, Вацлав Клаус, принимали участие в торжествах, которые устраивало Посольство России в Праге по случаю Дня Победы.

В этом же году в День Победы в российское посольство придут только заместители и мелкие чиновники.