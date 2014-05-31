Около 4,5 тысяч российских и чеченских наемников остаются на востоке Украины - активист

Об этом УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он отметил, что сейчас на востоке Украины «наблюдается такая ситуация, что террористы «Донецкой народной республики» отстраняются от активной фазы вооруженного противостояния с украинскими войсками, и фактически участие в вооруженном конфликте ведут как российские наемники, так и чеченские сепаратисты».

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Снегирев подчеркнул, что «29 мая зафиксирована отправка первой партии тел чеченских наемников - около 50 тел было вывезено с территории Донецкой области, что свидетельствует о больших потерях именно чеченских сепаратистов и батальона «Восток».

Глава ГИ «Права справа» сказал, что в настоящее время «на территории Донецкой и Луганской областей участвуют в вооруженных конфликтах 3-4,5 тыс. чеченских и российских наемников». Такое большое количество наемников из РФ «свидетельствует о намерениях Москвы по дальнейшей эскалации напряжения в нашем регионе, доказывает недоверие со стороны Москвы местным сепаратистам - как движения самого, так и ее руководителей», подчеркнул Снегирев.

По его мнению, «Москва прекрасно понимает, что идея сепаратизма искусственна, она используется местными олигархичными и финансовыми группами ради получения от Киева определенных преференций, но это идет вразрез с планами Москвы по дальнейшей дестабилизации в регионе и развязывания искусственного вооруженного конфликта».