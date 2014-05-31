США хотят провести консультации с Европой по третьему уровню санкций против России

11:30, 31 мая 2014
Политика
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США и Европа могут обсудить введение еще одной волны санкций против России.

США и Европа могут применить третью волну санкций против России / REUTERS

США нужно провести консультации с Европой относительно возможного третьего уровня санкций в отношении России. Об этом в итервью ZN.UA заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

"Очень важно и для Соединенных Штатов, и для наших европейских партнеров продолжать оказывать давление на Россию. Что касается возможной следующей волны санкций, то нам необходимо провести консультации с нашими европейскими союзниками в ближайшее время. На следующей неделе президент Обама будет в Европе с визитом, так что возможностей для таких консультаций у него будет предостаточно", - сказал он.

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Также Пайетт Прежде отметил, что санкции, введенные против России, уже сыграли и продолжают играть свою роль.

Посол США подчеркнул, что санкции против РФ были одним из тех факторов, которые помогли провести выборы "достаточно успешно".

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